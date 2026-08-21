Coty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coty äusserte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coty in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6.41 Milliarden BRL im Vergleich zu 7.10 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahr hat Coty im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbussen von 8.93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 30.71 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 33.73 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch