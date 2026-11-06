Coty A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Coty A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coty A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Coty A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.56 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch