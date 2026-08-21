Coty A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Coty A gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Coty A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.27 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.25 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.700 USD. Im Vorjahr waren -0.440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5.81 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5.89 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch