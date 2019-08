Cott gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2019 bekannt

(Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des zweiten Quartals 2019 auf das zweite Quartal 2018; alle Angaben lauten in US-Dollar.)

TORONTO, Ontario, und TAMPA, Florida, 8. August 2019 /CNW/ - Die Cott Corporation (NYSE:COT; TSX:BCB) hat heute ihre Ergebnisse des zweiten Quartals 2019, das am 29. Juni 2019 zu Ende gegangen ist, bekannt gegeben.

„Wir sind äusserst zufrieden mit den Ergebnissen, die wir beim Umsatz und bei der Profitabilität in dem Quartal erreicht haben. Unsere Geschäftsbereiche Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen haben in dem Quartal 6 Prozent zum bereinigten Umsatzwachstum beigetragen. Darüber hinaus hat das gesamten Unternehmen seinen Beitrag zum Wachstum des bereinigten EBITDA geleistet", so Tom Harrington, Chief Executive Officer von Cott. „Was den Ausblick für 2019 und 2020 betrifft und ebenso im Hinblick auf unsere Fähigkeit, auch auf lange Sicht für den Shareholder Value zu sorgen, bleiben wir weiterhin zuversichtlich", führte Harrington weiter aus.

GLOBALE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2019

Die Umsätze bewegten sich auf gleichem Niveau und lagen bei rund 604 Millionen US-Dollar (ein Anstieg um 6 Prozent ohne Wechselkurseffekte, die Veräusserung des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee). Angetrieben wurde dies vom organischen Wachstum in den Berichtssegmenten Route Based Services und Kaffee, Tee und Extraktlösungen sowie durch die positiven Effekte von Akquisitionen, darunter auch die von Mountain Valley. Die Angaben für das Quartal zum Umsatzwachstum in den einzelnen Segmenten findet sich in den Tabellen weiter unten:

Konsolidierte







Umsatzbrücke





∆% Umsatz 2. Quartal 2018 $ 603,6



Veräusserter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC

-21,9



Bereinigter Umsatz 2. Quartal 2018 $ 581,7













Route Based Services

+24,1



Kaffee, Tee und Extraktlösungen

+8,6



Veränderung vor Anpassung

+32,7

6% Wechselkurseffekte (a)

-6,2



Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte

-4,1













Umsatz 2. Quartal 2019 $ 604,1













(a) Siehe Anlage 5 für Details nach Berichtssegmenten









Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 313 Millionen US-Dollar (5 Prozent ohne den veräusserten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC). Die Bruttogewinnmarge beim Umsatz stieg prozentual um 190 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 49,9 Prozent zuvor. Ohne Cott Beverages LLC, das am 8. Februar 2019 verkauft worden war, stieg der prozentuale Anteil der Bruttogewinnmarge beim Umsatz um 50 Basispunkte auf 51,8 Prozent gegenüber 51,3 Prozent zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch eine verbesserte operative Hebelwirkung in den einzelnen Geschäftsbereichen, was teilweise durch ungünstige Wechselkurse abgeschwächt wurde.





Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) stiegen von zuvor 275 Millionen US-Dollar auf 284 Millionen US-Dollar. Gründe hierfür waren der Zukauf von Mountain Valley und auch die allgemeine Inflation (die durch Massnahmen bei der Preisgestaltung aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch den Verkauf von Cott Beverages LLC und einen positiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde.





Die sonstigen Einnahmen lagen bei 2 Millionen US-Dollar, im Vergleich zu 12 Millionen US-Dollar zuvor, was teilweise auf den Gewinn im Vorjahr durch den Verkauf von PolyCycle zurückzuführen ist.





Der im Bericht ausgewiesene Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie lag bei 4 Millionen US-Dollar bzw. 0,03 US-Dollar. Zuvor lag der Nettoertrag bzw. der Nettoertrag je verwässerter Aktie bei 12 Millionen US-Dollar bzw. 0,09 US-Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 84 Millionen US-Dollar gegenüber 81 Millionen US-Dollar zuvor. Hier gab es teilweise eine Abschwächung beim Umsatzwachstum und der daraus resultierenden operativen Hebelwirkung durch negative Wechselkurseffekte.



Für die Geschäftstätigkeiten standen Netto-Barmittel in Höhe von 12 Millionen US-Dollar zur Verfügung und 28 Millionen US-Dollar wurden für Investitionen aufgewendet, was zu einem Minus von (16) Millionen US-Dollar beim freien Cashflow bzw. einem Minus von (12) Millionen US-Dollar beim bereinigten freien Cashflow führte (bereinigt um die in Anlage 7 ausgewiesenen Posten). Im Vergleich dazu wies der bereinigte freie Cashflow im Vorjahr aufgrund des Timings beim Umlaufvermögen ein Plus von 12 Millionen US-Dollar aus.

ENTWICKLUNG IN DEN BERICHTSSEGMENTEN IM ZWEITEN QUARTAL 2019

Route Based Services

Die Umsätze hier stiegen um 4 Prozent (6 Prozent ohne Wechselkurseffekte) auf 456 Millionen US-Dollar, was auf das organische Wachstum beim Geschäft mit abgefülltem Wasser für Privathaushalte und Büros (Home & Office Delivery, „HOD Water") zurückzuführen ist und vom Wachstum beim Volumen ebenso angetrieben wurde wie durch positive Preisgestaltungseffekte. Hinzu kam noch das Wachstum aufgrund von Akquisitionen. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Route Based Services







Umsatzbrücke





∆% Umsatz 2. Quartal 2018

$ 437,7



Im Zusammenhang mit HOD Water

+15,7



Kundenwachstum/Volumen +6,4





Preis/Mix +5,7





Mountain Valley HOD Water +3,6





Andere

+8,4



Veränderung ohne Wechselkurseffekte

+24,1

6% Wechselkurseffekte

-6,2



Umsatz 2. Quartal 2019

$ 455,6

4%

Der Bruttogewinn stieg um 4 Prozent auf 272 Millionen US-Dollar. Hier schlug vor allem das Umsatzwachstum zu Buche. Der prozentuale Anteil des Umsatzes am Bruttogewinn war mit 59,6 Prozent eher gering.







Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen von 229 Millionen US-Dollar auf 238 Millionen US-Dollar. Hier lagen die Gründe vor allem beim Zukauf von Mountain Valley sowie bei der allgemeinen Inflation (die durch Massnahmen bei der Preisgestaltung aufgefangen werden konnte), wobei dies teilweise durch einen positiven Wechselkurseffekt abgeschwächt wurde. Der prozentuale Anteil des Umsatzes an den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten blieb mit 52,2 Prozent nahezu unverändert (siehe Anlage 4).







Der Betriebsertrag stieg um 5 Prozent auf 29 Millionen US-Dollar gegenüber 28 Millionen US-Dollar zuvor, während das bereinigte EBITDA um 3 Prozent auf 80 Millionen US-Dollar stieg, im Vergleich zu 78 Millionen US-Dollar zuvor. Das Umsatzwachstum und die damit zusammenhängende operative Hebelwirkung wurden hier teilweise durch einen negativen Wechselkurseffekt abgeschwächt.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

Der Umsatz hier stieg um 3 Prozent (6 Prozent bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee) auf 150 Millionen US-Dollar. Angetrieben wurde dies in erster Linie durch ein Wachstum um 3 Prozent bei verkauften Pfund Kaffee und ein um 24 Prozent gesteigertes Volumen bei Flüssigkaffee und Extrakten, was teilweise durch den harten Preiskampf auf dem Markt für Röst- und Mahlkaffee für unterwegs geschmälert wurde. Eine detaillierte Zusammenfassung findet sich in einer Tabelle weiter unten.

Kaffee, Tee und Extraktlösungen





Umsatzbrücke



∆% Umsatz 2. Quartal 2018 $ 145,5



Kaffeevolumen +2,8



Kaffeepreis/-Mix +2,5



Flüssiger Kaffee und Extrakte +2,7



Andere +0,6



Veränderung ohne die Veränderung der durchschnittlichen

Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte +8,6

6% Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte -4,1



Umsatz 2. Quartal 2019 $ 150,0

3%

Der Bruttogewinn lag bei 42 Millionen US-Dollar gegenüber 37 Millionen US-Dollar zuvor und die Bruttomarge vom Umsatz stieg prozentual auf 27,7 Prozent gegenüber 25,7 Prozent zuvor. In erster Linie geht dies auf die Hebelwirkung durch grössere Volumina zurück, die im Laufe des Quartals erreicht werden konnten.







Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten lagen bei 39 Millionen US-Dollar gegenüber 34 Millionen US-Dollar zuvor. Angetrieben wurde dies vor allem durch gestiegene Vertriebs- und betriebliche Kosten, die für grössere Volumina und ein höheres Umsatzwachstum in dem Geschäftssegment sorgten.







Der Betriebsertrag und das bereinigte EBITDA erreichten in etwa das gleiche Niveau und lagen bei 3 Millionen US-Dollar bzw. 9 Millionen US-Dollar gering aus. Hier wurde das Wachstum beim Volumen, das die Hebelwirkung verstärken und den Bruttogewinn steigern konnte, durch gestiegenen Vertriebs- und betrieblichen Kosten im Zusammenhang mit dem gesteigerten Volumen wieder abgeschwächt.

AUSBLICK AUF DEN UMSATZ FÜR DAS GESAMTJAHR 2019, DEN FREIEN CASHFLOW, WECHSELKURSEFFEKTE UND KOSTEN FÜR KAFFEEPRODUKTE

Cott visiert für das Gesamtjahr 2019 weiterhin einen Konzernumsatz jenseits von 2,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten freien Cashflow von über 150 Millionen US-Dollar an (ausgenommen Akquisitions-, Integrations- und sonstige zahlungswirksame Kosten). Diese Zielvorgaben berücksichtigen den Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC, der mehr als 80 Millionen US-Dollar zum Jahresumsatz beitrug, sowie erwartete negative Wechselkurseffekte von ungefähr 1 Prozent auf das konsolidierte Gesamtjahresergebnis und einen zwischen 0,5 Prozent und 1 Prozent geringeren konsolidierten Umsatz, wobei hier auf das Gesamtjahr gerechnet geringere Kosten beim Warenverkauf zu Buche schlagen, weil die Kosten auf dem Markt für Rohkaffeeprodukte im bisherigen Verlauf des Jahres 2019 weiter gesunken sind.

AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM

Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms im zweiten Quartal rund 1,4 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 13,92 US-Dollar zurück, was rund 20 Millionen US-Dollar entspricht.

Der Vorstand von Cott genehmigte ein über 12 Monate laufendes Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 50 Millionen US-Dollar, das am 14. Dezember 2018 gestartet wurde. Hiermit wurde das damals bestehende Programm ersetzt, das am 6. Mai 2019 hätte enden sollen. Cott hat sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel dieses Programms eingesetzt und wird auch weiterhin die Marktbedingungen auf die Möglichkeit hin beobachten, in der Zukunft ein ähnliches Programm aufzusetzen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworbenen Aktien wurden nachträglich eingezogen.

TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 2019

Die Cott Corporation wird heute, am 8. August 2019, um 10.00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Nordamerika: (888) 231-8191

International: (647) 427-7450

Konferenz-Kennnummer: 2096439

Eine Folienpräsentation und ein Live-Audio-Webcast werden auf der Website von Cott unter http://www.cott.com zur Verfügung gestellt. Die Telefonkonferenz wird aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung archiviert.

INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION

Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee, Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus- und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen, Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Grosshändlern und Distributoren unterstützt. So können wir Kunden zu Hause, Geschäfte, Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und grosse Einzelhändler sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.

Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen

Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme Kennzahlen. Cott schliesst bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee sowie andere in den entsprechenden Anlagen ausgewiesene Posten aus, um die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott schliesst beim GAAP-Bruttogewinn die Ergebnisse aus dem veräusserten Geschäftsbereich Cott Beverages LLC aus, um die Auswirkungen der Veräusserung dieses Geschäftsbereichs von den Betriebsergebnissen von Cott zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf globaler und segmentieller Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet, ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt Cott seine Berichterstattung über Zu- und Abflüsse der Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der fortgeführten Geschäftstätigkeit, die gemäss GAAP ermittelt wurden, um Zugänge von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung zur Darstellung des freien Cashflows auszuschliessen und um zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten, eine Anpassung des Nettoumlaufvermögens im Zusammenhang mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco und andere Mittelzuflüsse zur Darstellung des bereinigten freien Cashflows auszuschliessen. Nach Ansicht der Geschäftsleitung liefert dies nützliche Informationen für Investoren, um unsere Leistung zu beurteilen, unsere Leistung mit der Leistung unserer Peergroup zu vergleichen und unsere Fähigkeit zu bewerten, Schulden zu bedienen und strategische Gelegenheiten zu finanzieren, zu denen Investitionen in unser Geschäft, strategische Akquisitionen, Dividendenzahlungen, der Rückkauf von Stammaktien und die Stärkung der Bilanz gehören. Die vorstehend beschriebenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden zusätzlich zu dem nach GAAP erstellten Abschluss von Cott veröffentlicht und sollen nicht als überlegen oder als Ersatz für diesen angesehen werden. Darüber hinaus spiegeln die in dieser Ergebnismitteilung enthaltenen nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen die Einschätzung der Geschäftsleitung zu bestimmten Posten wider und könnten sich von ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden und daher nicht mit diesen vergleichbar sein.

Safe-Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die die Erwartungen der Geschäftsleitung an die Zukunft auf der Grundlage von Plänen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen durch Cott vermitteln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten und Cott warnt davor, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in einer solchen zukunftsgerichteten Aussage abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich unter anderem auf die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft werden können, die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, zukünftige finanzielle und operative Trends und Ergebnisse (einschliesslich Cotts Ausblick auf Umsatz und den freien Cashflow 2019) sowie damit zusammenhängende Aspekte. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen über die aktuellen Pläne und Einschätzungen der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, in den Märkten, in denen wir tätig sind, erfolgreich zu konkurrieren; schwankende Rohstoffpreise und unsere Fähigkeit, gestiegene Kosten an unsere Kunden weiterzugeben oder sich gegen solche steigenden Kosten und die Auswirkungen dieser gestiegenen Preise auf unser Volumen abzusichern; unsere Fähigkeit, unser Geschäft erfolgreich zu führen; unsere Fähigkeit, den potenziellen Nutzen von Akquisitionen oder anderen strategischen Chancen, die wir verfolgen, vollständig auszuschöpfen; potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren jüngsten Veräusserungen; unsere Fähigkeit, die Umsatz- und Kostensynergien unserer jüngsten Akquisitionen aufgrund von Integrationsschwierigkeiten und anderen Herausforderungen zu realisieren; unser Risiko in Verbindung mit immateriellen Vermögenswerten; Währungsschwankungen, die den Umtausch zwischen US-Dollar, britischem Pfund, Euro, kanadischem Dollar und anderen Währungen sowie den Umtausch zwischen britischem Pfund und Euro negativ beeinflussen könnten; unsere Fähigkeit, günstige Vereinbarungen und Beziehungen zu unseren Lieferanten aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unseren Verpflichtungen aus unseren Schuldverträgen nachzukommen und Risiken einer weiteren Erhöhung unserer Verschuldung zu begegnen; unsere Fähigkeit, die Einhaltung der Verpflichtungen und Bedingungen aus unseren Schuldverträgen aufrechtzuhalten; Schwankungen der Zinssätze, die unsere Kreditkosten erhöhen könnten; das Eingehen erheblicher Verbindlichkeiten zur Finanzierung unserer Akquisitionen; die Auswirkungen von Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und anderen negativen Trends der allgemeinen Wirtschaftslage auf unsere Geschäftszahlen; jede Produktionsstörung in unseren Produktionsanlagen; unsere Fähigkeit, den Zugang zu unseren Wasserquellen aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; die Einhaltung von Produktgesundheits- und Sicherheitsstandards; Haftung für Verletzungen oder Krankheiten, die durch den Verzehr kontaminierter Produkte verursacht werden; Haftung und Rufschädigung durch Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren; Veränderungen im rechtlichen und regulatorischen Umfeld, in dem wir tätig sind; die saisonale Natur unseres Geschäfts und die Auswirkungen widriger Wetterbedingungen; die Auswirkungen nationaler, regionaler und globaler Ereignisse, einschliesslich solcher politischer, wirtschaftlicher, geschäftlicher und wettbewerbsrechtlicher Natur; unsere Fähigkeit, neues Managementpersonal einzustellen, zu halten und zu integrieren; unsere Fähigkeit, unsere Tarifverträge zu zufriedenstellenden Bedingungen zu verlängern; Störungen in unseren Informationssystemen; unsere Fähigkeit, die vertraulichen oder Kreditkarteninformationen unserer Kunden oder andere private Daten über unsere Mitarbeiter oder unser Unternehmen sicher zu verwalten; unsere Fähigkeit, unsere Quartalsdividende aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, die Herausforderungen und Risiken im Zusammenhang mit unseren internationalen Aktivitäten angemessen anzugehen und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zu lösen, u. a. dem U.S. Foreign Corrupt Practices Act und dem UK Bribery Act von 2010; erhöhte Steuerverbindlichkeiten in den verschiedenen Rechtssystemen, in denen wir tätig sind; die Auswirkungen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 auf unsere Steuerverpflichtungen und den effektiven Steuersatz; und Änderungen beim Bonitätsrating.

Die vorstehende Liste der Faktoren ist nicht vollständig. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Die Leser werden dringend gebeten, die verschiedenen Offenlegungen sorgfältig zu überprüfen und zu berücksichtigen, u. a. die Risikofaktoren, die im Jahresbericht (Annual Report) von Cott auf Formblatt 10-K und seinen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q sowie anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen beschrieben sind. Cott verpflichtet sich nicht, diese Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht ausdrücklich vorgeschrieben.

COTT CORPORATION











ANLAGE 1 KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG













(in Millionen US-Dollar, ausser Anzahl der Aktien

und Beträge pro Aktie, US-GAAP)













Ungeprüft















































Für den Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

Für den Sechsmonatszeitrum

mit Ende zum



29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018





















Umsätze, netto $ 604,1

$ 603,6

$ 1.178,2

$ 1.164,4

Umsatzkosten 291,0

302,2

582,2

589,5

Bruttogewinn 313,1

301,4

596,0

574,9

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 284,2

275,2

556,3

536,3

Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,6

1,3

3,5

2,6

Akquisitions- und Integrationskosten 2,7

4,2

7,5

9,2

Betriebsertrag 24,6

20,7

28,7

26,8

Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto (2,4)

(12,2)

3,1

(32,4)

Zinsaufwand, netto 19,1

18,6

38,4

39,4

Ertrag (Verlust) aus dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb vor Ertragsteuern 7,9

14,3

(12,8)

19,8

Ertragsteueraufwendungen 3,5

2,1

2,5

3,0

Nettoertrag (-verlust) aus dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb $ 4,4

$ 12,2

$ (15,3)

$ 16,8

Netto(-verlust) -ertrag aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen nach Netto-Ertragsteuern —

(1,4)



—

356,0

Nettoertrag (-verlust) $ 4,4

$ 10,8

$ (15,3)

$ 372,8

Abzüglich: Auf Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn – aufgegebene Geschäftsbereiche —

—

—

0,6

Auf die Cott Corporation entfallender Nettoertrag (-verlust) $ 4,4

$ 10,8

$ (15,3)

$ 372,2























Auf die Cott Corporation entfallender Nettoertrag (-verlust) je Aktie



















Unverwässert:



















Laufende Geschäftstätigkeit $ 0,03

$ 0,09

$ (0,11)

$ 0,12

Aufgegebene Geschäftsbereiche $ —

$ (0,01)

$ —

$ 2,54

Nettoertrag (-verlust) $ 0,03

$ 0,08

$ (0,11)

$ 2,66

Verwässert:





















Laufende Geschäftstätigkeit $ 0,03

$ 0,09

$ (0,11)

$ 0,12

Aufgegebene Geschäftsbereiche $ —

$ (0,01)

$ —

$ 2,50

Nettoertrag (-verlust) $ 0,03

$ 0,08

$ (0,11)

$ 2,62























Gewichteter Durchschnitt ausstehender Stammaktien (in Tausend)



















Unverwässert 135.569

139.768



135.758

139.860

Verwässert 137.306

141.661



135.758

142.120



COTT CORPORATION



ANLAGE 2 KONSOLIDIERTE BILANZDATEN





(in Millionen US-Dollar, ausser Anzahl der Aktien, US-GAAP)





Ungeprüft















29. Juni 2019

29. Dezember 2018 AKTIVA





Umlaufvermögen





Barbestand und zahlungswirksame Mittel $ 113,4

$ 170,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigung in Höhe von $ 8,4 ($ 9,6 zum 29. Dezember 2018) 308,4

308,3 Lagerbestände 130,1

129,6 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 32,9

27,2 Gesamtes Anlagevermögen 584,8

635,9 Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 643,7

624,7 Vermögenswerte von Nutzungsrechten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen 205,1

— Firmenwert 1.163,7

1.143,9 Immaterielle Vermögenswerte, netto 713,4

739,2 Latente Steueransprüche 0,1

0,1 Sonstiges langfristige Vermögenswerte, netto 21,7

31,7 Gesamtes Anlagevermögen $ 3.332,5

$ 3.175,5 PASSIVA UND AKTIENKAPITAL





Kurzfristige Verbindlichkeiten





Kurzfristige Darlehen 93,8

89,0 Kurzfristige Fälligkeiten von langfristigen Schulden 5,0

3,0 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen 438,4

469,0 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen 42,9

— Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 580,1

561,0 Langfristige Verbindlichkeiten 1.261,7

1.250,2 Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen 167,8

— Latente Steuerschulden 127,5

124,3 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 55,5

69,6 Summe Passiva 2.192,6

2.005,1 Aktienkapital





Stammaktien ohne Nennwert – 134.638.000 (29. Dezember 2018 – 136.195.108) ausgegebene Aktien 890,0

899,4 Kapitalrücklage 74,4

73,9 Gewinnrücklagen 263,1

298,8 Kumulierter sonstiger zusammengefasster Verlust (87,6)

(101,7) Gesamt-Aktienkapital der Cott Corporation 1.139,9

1.170,4 SUMME PASSIVA UND AKTIENKAPITAL $ 3.332,5

$ 3.175,5

COTT CORPORATION









ANLAGE 3 KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG











(in Millionen US-Dollar, US-GAAP)











Ungeprüft































Für den Dreimonatszeitrum

mit Ende zum

Für den Sechsmonatszeitrum

mit Ende zum

29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018















Cashflow aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit:













Nettoertrag (-verlust) $ 4,4

$ 10,8

$ (15,3)

$ 372,8 Netto(-verlust) -ertrag aus nicht weitergeführten Geschäftsbereichen nach Netto-Ertragsteuern —

(1,4)

—

356,0 Nettoertrag (-verlust) aus dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb $ 4,4

$ 12,2

$ (15,3)

$ 16,8 Berichtigungen zur Überleitung des Nettogewinns (-verlusts) aus laufender Geschäftstätigkeit auf

den Cashflow der Betriebstätigkeiten:













Abschreibungen und Wertberichtigungen 48,9

48,7

94,1

96,1 Abschreibungen von Finanzierungskosten 0,9

0,8

1,7

1,7 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 3,3

4,4

6,8

7,8 (Gewinn) Provision aus latenten Ertragsteuern (2,0)

2,9

(5,2)

2,7 Verlust (Gewinn) Geschäftsveräusserung 0,6

(6,0)

6,0

(6,0) Gewinn aus Schuldentilgung —

—

—

(7,1) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,6

1,3

3,5

2,6 Sonstige nicht zahlungswirksame Posten (3,7)

(2,2)

(3,3)

(2,2) Veränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, bereinigt um Akquisitionen (netto)













Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (16,2)

(6,5)

(14,6)

(19,2) Lagerbestände (9,5)

(4,6)

(16,1)

(13,7) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen 0,6

(2,3)

(1,3)

(6,6) Sonstige Vermögenswerte 0,6

0,2

1,3

1,2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten (18,0)

(13,9)

(22,5)

(6,2) Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit 11,5

35,0

35,1

67,9 Cashflow aus Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit:













Akquisitionen, abzüglich erhaltener liquider Mittel (21,5)

(38,8)

(42,5)

(66,6) Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (27,8)

(28,9)

(51,6)

(58,7) Zukauf von immateriellen Vermögenswerten (2,0)

(2,0)

(4,3)

(4,2) Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung 1,0

1,0

2,4

2,9 Erlöse aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen, abzüglich verkaufter liquider Mittel —

12,8

50,5

12,8 Sonstige Investitionen —

0,1

0,1

0,3 Nettobarmittel für Investitionen der laufenden Geschäftstätigkeit (50,3)

(55,8)

(45,4)

(113,5) Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit:













Tilgung von langfristigen Schulden (1,5)

(0,6)

(3,0)

(263,3) Finanzschulden unter Asset-basierten Kreditgeschäften (ABL) 37,9

0,4

62,9

1,0 Zahlungen unter Asset-basierten Kreditgeschäften (ABL) (9,1)

(0,4)

(61,9)

(1,0) Prämien und Kosten bei Tilgung langfristiger Schulden —

—

—

(12,5) Ausgabe von Stammaktien 0,3

2,4

0,7

4,2 Zurückgekaufte und eingezogene Stammaktien (20,0)

(16,1)

(31,0)

(21,7) Finanzierungskosten —

—

—

(1,5) An die Stammaktionäre gezahlte Dividenden (8,0)

(8,4)

(16,2)

(16,8) Zahlung von nachträglichen Forderungen für Akquisitionen (0,2)

(2,8)

(0,2)

(2,8) Sonstige Finanzierungstätigkeiten 2,0

3,4

3,4

2,1 Nettobarmittel aus (für) Finanzierungstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit 1,4

(22,1)

(45,3)

(312,3) Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen:













Geschäftstätigkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereichen (3,2)

(3,3)

(3,2)

(88,0) Investitionen der aufgegebenen Geschäftsbereichen —

—

—

1.228,6 Finanzierungstätigkeiten der aufgegebenen Geschäftsbereichen —

—

—

(769,7) Nettobarmittel aus (für) aufgegebenen Geschäftsbereichen (3,2)

(3,3)

(3,2)

370,9 Auswirkung der der Veränderungen beim Wechsel auf den Barbestand 0,1

(3,7)

1,4

(8,5) Nettozunahme (-abnahme) des Barbestands, der zahlungswirksamen Mittel und der Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung (40,5)

(49,9)

(57,4)

4,5 Barbestand, zahlungswirksame Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums 153,9

212,3

170,8

157,9 Barbestand, zahlungswirksame Mittel und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums $ 113,4

$ 162,4

$ 113,4

$ 162,4

COTT CORPORATION

















ANLAGE 4 ANGABEN NACH SEGMENTEN



















(in Millionen US-Dollar, US-GAAP)



















Ungeprüft









































Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019

(in Millionen US-Dollar)



Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Eliminierungen

Gesamt Umsätze, netto





















Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros



$ 290,6

$ —

$ —

$ —

$ 290,6 Kaffee- und Tee-Dienstleistungen



46,9

120,6

—

(1,5)

166,0 Einzelhandel



75,8

—

—

—

75,8 Sonstige



42,3

29,4

—

—

71,7 Gesamt



$ 455,6

$ 150,0

$ —

$ (1,5)

$ 604,1 Bruttogewinn



$ 271,6

$ 41,5

$ —

$ —

$ 313,1 Bruttomarge %



59,6%

27,7%

—%

—

51,8% Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten



$ 237,6

$ 38,5

$ 8,1

$ —

$ 284,2 Anteil der SG&A am Umsatz (%)



52,2%

25,7%

N/A

—%

47,0% Betriebsergebnis (Verlust):



$ 29,4

$ 3,1

$ (7,9)

$ —

$ 24,6 Abschreibungen und Wertberichtigungen



$ 42,9

$ 6,0

$ —

$ —

$ 48,9























Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018

(in Millionen US-Dollar)



Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Eliminierungen

Gesamt Umsätze, netto





















Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros (a)



$ 278,8

$ —

$ —

$ —

$ 278,8 Kaffee- und Tee-Dienstleistungen



49,0

118,8

—

(1,5)

166,3 Einzelhandel (a)



74,0

—

—

—

74,0 Sonstige (a)



35,9

26,7

21,9

—

84,5 Gesamt



$ 437,7

$ 145,5

$ 21,9

$ (1,5)

$ 603,6 Bruttogewinn



$ 261,2

$ 37,4

$ 2,8

$ —

$ 301,4 Bruttomarge %



59,7%

25,7%

12,8%

—

49,9% Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten



$ 228,8

$ 33,8

$ 12,6

$ —

$ 275,2 Anteil der SG&A am Umsatz (%)



52,3%

23,2%

N/A

—%

45,6% Betriebsergebnis (Verlust)



$ 28,1

$ 3,2

$ (10,6)

$ —

$ 20,7 Abschreibungen und Wertberichtigungen



$ 42,9

$ 5,7

$ 0,1

$ —

$ 48,7























Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019

(in Millionen US-Dollar)



Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Eliminierungen

Gesamt Umsätze, netto





















Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros



$ 549,2

$ —

$ —

$ —

$ 549,2 Kaffee- und Tee-Dienstleistungen



95,5

240,8

—

(3,1)

333,2 Einzelhandel



146,7

—

—

—

146,7 Sonstige



84,7

57,2

7,2

—

149,1 Gesamt



$ 876,1

$ 298,0

$ 7,2

$ (3,1)

$ 1.178,2 Bruttogewinn



$ 514,4

$ 81,3

$ 0,3

$ —

$ 596,0 Bruttomarge %



58,7%

27,3%

4,2%

—

50,6% Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten



$ 462,1

$ 74,8

$ 19,4

$ —

$ 556,3 Anteil der SG&A am Umsatz (%)



52,7%

25,1%

N/A

—%

47,2% Betriebsergebnis (Verlust)



$ 43,4

$ 6,5

$ (21,2)

$ —

$ 28,7 Abschreibungen und Wertberichtigungen



$ 82,5

$ 11,5

$ 0,1

$ —

$ 94,1























Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018

(in Millionen US-Dollar)



Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Eliminierungen

Gesamt Umsätze, netto





















Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros (a)



$ 524,3

$ —

$ —

$ —

$ 524,3 Kaffee- und Tee-Dienstleistungen



96,0

236,0

—

(2,5)

329,5 Einzelhandel (a)



140,6

—

—

—

140,6 Sonstige (a)



74,9

55,6

39,6

(0,1)

170,0 Gesamt



$ 835,8

$ 291,6

$ 39,6

$ (2,6)

$ 1.164,4 Bruttogewinn (b)



$ 493,7

$ 76,1

$ 5,1

$ —

$ 574,9 Bruttomarge %



59,1%

26,1%

12,9%

—

49,4% Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten



$ 443,7

$ 68,2

$ 24,4

$ —

$ 536,3 Anteil der SG&A am Umsatz (%)



53,1%

23,4%

N/A

—%

46,1% Betriebsergebnis (Verlust):



$ 42,1

$ 7,3

$ (22,6)

$ —

$ 26,8 Abschreibungen und Wertberichtigungen



$ 84,3

$ 11,4

$ 0,4

$ —

$ 96,1

(a) Die Umsätze nach Kanal unseres Berichtssegments Route Based Services für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 wurden aktualisiert, um Umsätze in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar bzw. 35,9 Millionen US-Dollar aus dem anderen Kanal auf den Kanal „Lieferung von abgefülltem Wasser an Haushalte und Büros" umzubuchen, da diese Tätigkeiten dem Vertriebskanal „Abgefülltes Wasser für Haushalte und Büros" zuzuordnen sind. Des Weiteren wurden für den Drei- bzw. Sechsmonatszeitraum mit Ende zum 30. Juni 2018 3,9 Millionen US-Dollar bzw. 7,4 Millionen US-Dollar vom dem Einzelhandelskanal auf den anderen Kanal umgebucht, um die Tätigkeiten einer Akquisition der jüngsten Vergangenheit besser mit denen unserer US-Sparte Route Based Services in Einklang zu bringen.

(b) Beinhaltet Verkäufe von Konzentraten verbundener Unternehmen an aufgegebene Geschäftsbereiche.

COTT CORPORATION











ANLAGE 5 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ANALYSE DER UMSÄTZE NACH BERICHTSSEGMENT Ungeprüft





























(in Millionen US-Dollar, ausser Angaben in Prozent) Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019

Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Eliminierungen

Cott (a) Veränderung beim Umsatz $ 17,9

$ 4,5

$ (21,9)

$ —

$ 0,5 Wechselkurseffekte (b) $ 6,2

$ —

$ —

$ —

$ 6,2 Veränderung ohne Wechselkurseffekte $ 24,1

$ 4,5

$ (21,9)

$ —

$ 6,7 Prozentuale Veränderung beim Umsatz 4,1%

3,1%

(100,0) %

—%

0,1% Prozentuale Veränderung beim Umsatz ohne Wechselkurseffekte 5,5%

3,1%

(100,0) %

—%

1,1%



(a) Cott bezieht die folgenden Berichtssegmente mit ein: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen und Alle andere. (b) Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird.

COTT CORPORATION







ANLAGE 6 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN, ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN

(EBITDA)









(in Millionen US-Dollar)









Ungeprüft























Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum

Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum

29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018













Nettoertrag (-verlust) aus dem fortlaufenden Geschäftsbetrieb $ 4,4

$ 12,2

$ (15,3)

$ 16,8 Zinsaufwand, netto 19,1

18,6

38,4

39,4 Ertragsteueraufwendungen 3,5

2,1

2,5

3,0 Abschreibungen und Wertberichtigungen 48,9

48,7

94,1

96,1 EBITDA $ 75,9

$ 81,6

$ 119,7

$ 155,3













Akquisitions- und Integrationskosten (a), (c) 2,7

4,2

7,5

9,2 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen (d) 3,1

3,6

6,4

6,0 Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto (e) —

—

—

0,3 Wechselkurs- und sonstige (Gewinne) Verluste, netto (f) (0,7)

(3,0)

0,3

(11,2) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto (g) 1,6

1,3

3,5

2,6 Gewinne aus der Tilgung von langfristigen Schulden (h) —

—

—

(7,1) Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräusserung (i) 0,6

(6,0)

6,0

(6,0) Cott Beverages LLC (b), (j) —

(1,4)

0,4

(1,9) Sonstige Anpassungen, netto (k) 0,8

1,1

3,1

(1,8) Bereinigtes EBITDA $ 84,0

$ 81,4

$ 146,9

$ 145,4

(a) Beinhaltet aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 0,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,4 Millionen US-Dollar für den am 29. Juni 2019 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Sechsmonatszeitrum

im Zusammenhang mit den gewährten Prämien im Rahmen der Übernahme unserer S&D- und Eden-Geschäfte sowie aktienbasierte Vergütungsaufwendungen in Höhe von 0,8 Millionen US-Dollar bzw. 1,8 Millionen US-Dollar für den am 30. Juni 2018 zu Ende gegangenen Drei- bzw. Sechsmonatszeitrum

im Zusammenhang mit den gewährten Prämien im Rahmen der Übernahme unserer S&D- und Eden-Geschäfte (b) Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Geschäftsbereich Cott Beverages LLC, der am 8. Februar 2019 veräussert wurde







Für den

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum

Für den

Sechsmonatszeitrum mit

Ende zum

Position in konsolidierter

Gewinn- und Verlustrechnung

29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018





(Ungeprüft)

(Ungeprüft) (c) Akquisitions- und Integrationskosten Akquisitions- und Integrationskosten

$ 2,7

$ 4,2

$ 7,5

$ 9,2 (d) Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

3,1

3,6

6,4

6,0 (e) Verlust aus Rohstoffabsicherung, netto Umsatzkosten

—

—

—

0,3 (f) Wechselkurs- und sonstige (Gewinne) Verluste, netto Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

(0,7)

(3,0)

0,3

(11,2) (g) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto

1,6

1,3

3,5

2,6 (h) Gewinne aus der Tilgung von langfristigen Schulden Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

—

—

—

(7,1) (i) Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräusserung Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

0,6

(6,0)

6,0

(6,0) (j) Cott Beverages LLC Umsätze, netto

—

(21,9)

(7,2)

(39,6)

Umsatzkosten

—

19,0

6,8

34,2

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

—

2,2

1,1

4,9

Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

—

(0,7)

(0,3)

(1,4) (k) Sonstige Anpassungen, netto Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto

(2,0)

(2,7)

(2,0)

(6,6)

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

2,8

2,6

5,1

3,6

Umsatzkosten

—

1,2

—

1,2





























COTT CORPORATION

ANLAGE 7 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – FREIER CASHFLOW UND BEREINIGTER FREIER CASHFLOW

(in Millionen US-Dollar)



Ungeprüft











Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum

29. Juni 2019

30. Juni 2018







Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit $ 11,5

$ 35,0 Abzüglich: Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (27,8)

(28,9) Freier Cashflow $ (16,3)

$ 6,1







Plus:





Zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten 4,3

3,8 Berichtigung des Umlaufvermögens – Refresco-Konzentrat-Liefervertrag (a) —

2,2 Bereinigter freier Cashflow $ (12,0)

$ 12,1













Für den Sechsmonatszeitrum mit Ende zum

29. Juni 2019

30. Juni 2018







Nettobarmittel aus Betriebstätigkeiten der laufenden Geschäftstätigkeit $ 35,1

$ 67,9 Abzüglich: Zukauf von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung (51,6)

(58,7) Freier Cashflow $ (16,5)

$ 9,2







Plus:





Zahlungswirksame Akquisitions- und Integrationskosten 8,6

9,4 Berichtigung des Umlaufvermögens – Refresco-Konzentrat-Liefervertrag (a) —

11,1 Bereinigter freier Cashflow $ (7,9)

$ 29,7

(a) Erhöhung des Umlaufvermögens verbunden mit dem Konzentrat-Liefervertrag mit Refresco im Zusammenhang mit der Transaktion.

COTT CORPORATION ANLAGE 8 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ANALYSE DER UMSÄTZE UND DER BEREINIGTEN UMSÄTZE (in Millionen US-Dollar)















Ungeprüft



































Cott (a)

Route Based Services

Kaffee, Tee und Extraktlösungen

Für den

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum

Für den

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum

Für den

Dreimonatszeitrum mit

Ende zum

29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018

29. Juni 2019

30. Juni 2018























Umsätze, netto $ 604,1

$ 603,6

$ 455,6

$ 437,7

$ 150,0

$ 145,5 Veräusserter Geschäftsbereich Cott Beverages LLC $ —

$ (21,9)

$ —

$ —

$ —

$ — Bereinigter Umsatz $ 604,1

$ 581,7

$ 455,6

$ 437,7

$ 150,0

$ 145,5























Veränderung beim bereinigten Umsatz $ 22,4





$ 17,9





$ 4,5



























Prozentuale Veränderung beim bereinigten Umsatz 3,9%





4,1%





3,1%



























Wechselkurseffekte (b) $ 6,2





$ 6,2





$ —



























Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen

Kosten beim Rohkaffee (c) $ 4,1





$ —





$ 4,1



























Veränderung beim bereinigten Umsatz ohne Wechselkurseffekte

und Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten

beim Rohkaffee $ 32,7





$ 24,1





$ 8,6



























Prozentuale Veränderung beim bereinigten Umsatz

ohne Wechselkurseffekte und Auswirkung der Veränderung

der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee 5,6%





5,5%





5,9%





(a) Cott bezieht die folgenden Berichtssegmente mit ein: Route Based Services, Kaffee, Tee und Extraktlösungen und Alle andere. (b) Wechselkurseffekte meint die Differenz aus dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des aktuellen Berichtszeitraums umgerechnet wird, und dem Umsatz des aktuellen Berichtszeitraums, der unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse des vorherigen Berichtszeitraums umgerechnet wird. (c) Auswirkung der Veränderung der durchschnittlichen Kosten beim Rohkaffee meint die Differenz zwischen den durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee je Pfund im aktuellen Berichtszeitraum und den durchschnittlichen Kosten für Rohkaffee je Pfund im vorangegangenen Berichtszeitraum multipliziert mit der Menge an Kaffee in Pfund, die im aktuellen Berichtszeitraum verkauft wurde.

COTT CORPORATION







ANLAGE 9 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM







(in Millionen US-Dollar)









Ungeprüft























Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum

29. Juni 2019

Cott – konsolidiert

Veräusserte Geschäftsbereiche (a)

Cott – bereinigt











Umsätze, netto $ 604,1

$ —

$ 604,1 Umsatzkosten 291,0

—

291,0 Bruttogewinn 313,1

—

313,1 Bruttomarge % 51,8%





51,8%











Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 284,2

—

284,2 Anteil der SG&A am Umsatz (%) 47,0%





47,0%











Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,6

—

1,6 Akquisitions- und Integrationskosten 2,7

—

2,7 Betriebsertrag 24,6

—

24,6











Sonstige Erträge, netto (2,4)

—

(2,4) Abschreibungen und Wertberichtigungen 48,9

—

48,9 EBITDA 75,9

—

75,9











Anpassungen 8,1

—

8,1 Bereinigtes EBITDA $ 84,0

$ —

$ 84,0













Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum

30. Juni 2018

Cott – konsolidiert

Veräusserte Geschäftsbereiche (a)

Cott – bereinigt











Umsätze, netto $ 603,6

$ 21,9

$ 581,7 Umsatzkosten 302,2

19,1

283,1 Bruttogewinn 301,4

2,8

298,6 Bruttomarge % 49,9%





51,3%











Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten 275,2

2,2

273,0 Anteil der SG&A am Umsatz (%) 45,6%





46,9%











Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,3

—

1,3 Akquisitions- und Integrationskosten 4,2

—

4,2 Betriebsertrag 20,7

0,6

20,1











Sonstige Erträge, netto (12,2)

(0,7)

(11,5) Abschreibungen und Wertberichtigungen 48,7

0,1

48,6 EBITDA 81,6

1,4

80,2









Anpassungen (0,2)

(1,4)

1,2 Bereinigtes EBITDA $ 81,4

$ —

$ 81,4











(a) Cott Beverages LLC











COTT CORPORATION









ANLAGE 10 ERGÄNZENDE INFORMATIONEN – NICHT-GAAP-KONFORM – ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN,

ABSCHREIBUNGEN UND WERTMINDERUNGEN (EBITDA)

UND BEREINIGTES EBITDA NACH BERICHTSSEGMENT (a)





(in Millionen US-Dollar)













Ungeprüft















Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 29. Juni 2019

Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Gesamt

















Betriebsergebnis (Verlust) $ 29,4

$ 3,1

$ (7,9)

$ 24,6 Sonstige Erträge, netto (1,2)

(0,2)



(1,0)

(2,4) Abschreibungen und Wertberichtigungen 42,9

6,0



—

48,9 EBITDA (a) $ 73,5

$ 9,3

$ (6,9)

$ 75,9

















Akquisitions- und Integrationskosten 2,9

—



(0,2)

2,7 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 0,7

0,1



2,3

3,1 Wechselkurs- und sonstige (Gewinne) Verluste, netto 1,1

—



(1,8)

(0,7) Verlust (Gewinn) aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,7

(0,1)



—

1,6 Verlust aus Geschäftsveräusserung —

—



0,6

0,6 Sonstige Anpassungen, netto (c) 0,3

—



0,5

0,8 Bereinigtes EBITDA $ 80,2

$ 9,3

$ (5,5)

$ 84,0



















Für den Dreimonatszeitrum mit Ende zum 30. Juni 2018

Route Based

Services

Kaffee, Tee und

Extraktlösungen

Alle anderen

Gesamt

















Betriebsergebnis (Verlust) $ 28,1

$ 3,2

$ (10,6)

$ 20,7 Sonstige Erträge, netto (8,5)

(0,1)



(3,6)

(12,2) Abschreibungen und Wertberichtigungen 42,9

5,7



0,1

48,7 EBITDA (a) $ 79,5

$ 9,0

$ (6,9)

$ 81,6

















Akquisitions- und Integrationskosten 2,9

0,4



0,9

4,2 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 0,8

—



2,8

3,6 Wechselkurs- und sonstige Gewinne, netto (0,1)

—



(2,9)

(3,0) Verlust aus dem Abgang von Immobilien, Anlagen und Ausrüstung, netto 1,3

—



—

1,3 Gewinne aus Geschäftsveräusserung (b) (6,0)

—



—

(6,0) Cott Beverages LLC (d) —

—



(1,4)

(1,4) Sonstige Anpassungen, netto (c) (0,2)

—



1,3

1,1 Bereinigtes EBITDA $ 78,2

$ 9,4

$ (6,2)

$ 81,4



(a) Das EBITDA nach Berichtssegment wird aus dem Betriebsgewinn abgeleitet, da der Betriebsgewinn die Leistungskennzahl ist, die normalerweise vom Hauptentscheidungsträger bei der Bewertung der Leistung unserer Berichtssegmente geprüft wird. (b) „Verlust (Gewinn) aus Geschäftsveräusserung" ist in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung unter „Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto" berücksichtigt. (c) Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für Route Based Services umfassen 2,3 Millionen US-Dollar, die unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt werden, sowie 2,0 Millionen US-Dollar an Nettoerträgen, die unter „Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden. Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für „Alle anderen" werden unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt. (d) Die Auswirkung auf unser operatives Geschäft in Zusammenhang mit dem Verkauf des Geschäftsbereichs Cott Beverages LLC am 8. Februar 2019. (f) Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für Route Based Services umfassen Ausgaben in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar, die unter „Umsatzkosten" berücksichtigt werden, Ausgaben in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar, die unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" berücksichtigt werden, sowie Nettoerträge in Höhe von 2,7 Millionen US-Dollar, die unter „Sonstige (Erträge) Ausgaben, netto" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt werden. Die Auswirkungen von „Sonstige Anpassungen, netto" für „Alle anderen" werden unter „Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten" in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigt.

