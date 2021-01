Cotecna übernimmt spanische Fitosoil Laboratorios

Genf (awp) - Das Genfer Inspektionsunternehmen Cotecna übernimmt mit Fitosoil Laboratorios ein Labor im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit in Spanien. Damit werde das europäische Netzwerk weiter ausgebaut, teilte Cotecna am Freitag in einem Communiqué mit.

Die Firma mit Sitz in Murcia beschäftigt 70 Mitarbeitende, wie es weiter heisst. Das Angebot umfasse Dienstleistungen von Agrarwissenschaft bis hin zu chemischen Tests für eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten. Der Schwerpunkt liege auf Obst und Gemüse sowie Düngemitteln. Angaben zu den finanziellen Details werden keine gemacht.

yr/kw