CoTec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CoTec stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CoTec ebenfalls 0.030 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch