COTA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

COTA hat am 17.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.28 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1.150 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat COTA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.66 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch