Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9421 0.3%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’279 -0.2%  Bitcoin 69’867 0.4%  Dollar 0.8278 0.3%  Öl 106.5 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405On113454047Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 22:22:52

Costco Wholesale Corporation Q4 Profit Rises

Costco Wholesale
753.00 CHF 2.07%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Costco Wholesale Corporation (COST) announced earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $2.998 billion, or $6.75 per share. This compares with $2.610 billion, or $5.87 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.1% to $95.723 billion from $86.156 billion last year.

Costco Wholesale Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.998 Bln. vs. $2.610 Bln. last year. -EPS: $6.75 vs. $5.87 last year. -Revenue: $95.723 Bln vs. $86.156 Bln last year.

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten