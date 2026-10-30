Costamare präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Costamare präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.73 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Costamare noch ein Gewinn pro Aktie von 0.770 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Costamare mit einem Umsatz von insgesamt 212.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 215.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch