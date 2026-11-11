COSMOS INITIA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

COSMOS INITIA äusserte sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.88 JPY gegenüber 40.72 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 45.31 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.03 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch