COSMOS INITIA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

COSMOS INITIA liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat COSMOS INITIA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.26 JPY. Im Vorjahresviertel hatte COSMOS INITIA 80.68 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27.66 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte COSMOS INITIA einen Umsatz von 26.85 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch