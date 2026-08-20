Cosmos Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosmos Health lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28.75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14.8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch