COSMO sieht Wirksamkeit von Aemcolo durch jüngste Überprüfung bestätigt

So habe eine Überprüfung in einer klinischen Arzneimittelprüfung die Wirksamkeit und Sicherheit des Mittels in der Behandlung von erwachsenen Patienten mit Reisedurchfall bestätigt, teilte COSMO am Freitag mit.

Die Studie komme zu dem Schluss, dass Aemcolo eine effektive und gut verträgliche Behandlungsoption für nicht-dysenterischen Reisedurchfall (TD) bei Erwachsenen darstelle.

Angesichts des jüngsten Verbots chinolonischer Antibiotika für diese Indikation durch die Regulierungsbehörden der EU und der USA eröffne sich damit für Aemcolo eine grössere Marktchance, wird Luigi Moro, "Chief Scientific Officer" bei Cosmo Pharmaceuticals, in der Mitteilung zitiert.

hr/ys

Dublin (awp)