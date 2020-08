COSMO Pharmaceuticals: Methylenblau für Darmspiegelungen in Europa zugelassen

COSMO Phamaceuticals macht einen grossen Schritt vorwärts.

Die Europäische Kommission (EK) hat Methylthioniniumchlorid (Methylenblau MMX) in Tablettenform für Darmspiegelungen zugelassen. Die Zulassung wird gleichzeitig in allen EU-Mitgliedstaaten sowie in den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) Island, Liechtenstein und Norwegen gelten.

Dies sei die erste Zulassung von Methylenblau MMX und es sei auch das erste Mal, dass ein orales Medikament zur Verbesserung der Ergebnisse von Koloskopien zugelassen worden sei, teilte COSMO Pharmaceuticals am Freitag mit. Dieses Medikament trage zur Prävention von Darmkrebs bei, indem es die Qualität von Koloskopieverfahren verbessere, heisst es weiter.

Die Zulassung basiert auf einer Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) auf der Grundlage der Daten aus der Phase-III-Studie, die von COSMO weltweit an 20 Standorten mit 1'249 randomisierten Patienten durchgeführt wurde.

Dublin (awp)