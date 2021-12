COSMO Pharmaceuticals erhält neue Chefin Investor Relations - Aktie sinkt

So erhält das Unternehmen mit Hazel Winchester eine neue Chefin im Bereich Investor Relations. Zudem tritt Forschungschef Stefano Selva zurück.

Hazel Winchester werde den Posten als Head of Investor Relations am 10. Januar 2022 antreten, teilte die Pharmafirma am Donnerstag mit. Sie bringe fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der Investorenbeziehungen mit. Zuvor habe sie in verschiedenen Positionen für ein Schweizer Medtech-Unternehmen und zuletzt für ein an der Schweizer Börse SIX kotiertes biopharmazeutisches Unternehmen gearbeitet.

Weiter teilte COSMO mit, dass Forschungschef Stefano Selva das Unternehmen aus persönlichen Gründen per Ende Jahr verlässt. In Anbetracht der Struktur und Organisation der Forschungs- und Entwicklungsabteilung werde man die Stelle nicht sofort neu besetzen. Selva war per 1. Oktober 2020 zum neuen wissenschaftlichen Leiter ernannt worden.

Die COSMO-Aktie sinkt an der SIX zeitweise 1,5 Prozent auf 65,70 Franken.

