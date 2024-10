COSMO Pharmaceuticals-Aktie mit leichtem Minus: COSMO ernennt Svetlana Sigalova zur Finanzchefin

Sie folgt auf Niall Donnelly, der die Position seit 2016 innehatte.

Sigalova bringe ein breites Spektrum an Expertise aus ihrer Zeit bei Moderna mit, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Dort war sie als Vice President of Commercial Finance tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei Moderna hatte Sigalova den Angaben zufolge leitende Positionen im Finanzbereich bei Alexion Pharmaceuticals und Vertex Pharmaceuticals inne.

Der bisherige CFO Donnelly wechselt unterdessen in eine neue strategische Rolle. Als Executive Vice President (EVP) Corporate Governance & Chief Sustainability Officer wird er an den CEO berichten. In dieser Funktion wird Donnelly eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des Corporate-Governance-Rahmens von COSMO und der Weiterentwicklung der ESG-Mission des Unternehmens spielen.

Für die Aktie von COSMO geht es an der SIX zeitweise 0,13 Prozent auf 74,90 CHF nach unten.

Dublin (awp)