Cosmo Ferrites präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosmo Ferrites präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.83 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.040 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289.8 Millionen INR – ein Plus von 7.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cosmo Ferrites 269.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch