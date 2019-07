COSMO erhält in Kanada Zulassung für Eleview zur Resektion von Darm-Polypen - Aktie gesucht

Die zuständige Behörde Health Canada habe die submukosale injizierbare Injektionslösung zugelassen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Eleview macht den Angaben zufolge das Entfernen von Kolonläsionen sicherer und schneller. In Kanada wird das Mittel von Pendopharm (Division of Pharmascience Inc.) im Rahmen einer bestehenden Lizenz- und Liefervereinbarung vermarktet. In den USA und der EU ist Eleview bereits zugelassen und wird dort vermarktet.

Eleview ist laut COSMO eine blaue injizierbare Lösung, die zur Verwendung in gastrointestinalen endoskopischen Verfahren zum submukosalen Auftrieb von Polypen, Adenomen, Krebs im Frühstadium oder anderen gastrointestinalen Schleimhautläsionen eingesetzt wird, bevor diese mit einer sogenannten Snare oder einer anderen endoskopischen Vorrichtung entfernt werden.

Die COSMO-Aktie verbucht im Handel derzeit ein Plus von 1,19 Prozent auf 93,50 Franken.

