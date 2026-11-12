COSMO ENERGY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

COSMO ENERGY hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.25 USD gegenüber 0.530 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat COSMO ENERGY mit einem Umsatz von insgesamt 5.04 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch