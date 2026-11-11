COSMO ENERGY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

COSMO ENERGY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 398.77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 156.26 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat COSMO ENERGY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 801.92 Milliarden JPY im Vergleich zu 685.24 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch