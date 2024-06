Cosmo-Diagnostikum Lumeblue erhält Zulassung in China

Dublin (awp) - Das Diagnostikum Lumeblue des Pharmaunternehmens Cosmo hat in China die Zulassung als neues Medikament erhalten. Vertrieben wird das Kontrastmittel für Darmspiegelungen vom Cosmo-Lizenznehmer China Medical System Holdings (CMS). Cosmo werde exklusiver Lieferant für das Produkt sein, teilte das Pharmaunternehmen am Dienstag mit.

Cosmo sehe im chinesischen Markt ein "immenses Potenzial für Lumeblue", wird Cosmo-CEO Giovanni Di Napoli zitiert. So wurden laut der Mitteilung in China im Jahr 2019 knapp 39 Millionen Gastroenteroskopien durchgeführt, womit sich die Zahl innert sieben Jahren um mehr als einen Drittel erhöht habe. Angesichts der Beliebtheit der Darmkrebs-Früherkennung in China werde erwartet, dass die Zahl der Darmspiegelungen in China in Zukunft erheblich ansteigen wird.

Lumeblue (Methylene Blue MMX) wird laut der Mitteilung als Verstärkerfarbstoff eingesetzt und erhöht den Kontrast zwischen kolorektalen Läsionen und gesunder Schleimhaut. Das Medikament wurde im August 2020 in Europa zugelassen.

Cosmo hatte die Rechte für den Grossraum China, einschliesslich des chinesischen Festlands, Hongkongs, Macaos und Taiwans, im Jahr 2020 an CMS lizenziert. 2023 unterzeichneten Cosmo und CMS eine Gebietserweiterungs-Vereinbarung auf mehr als 25 zusätzliche Länder in der "pan-asiatischen" Region.

