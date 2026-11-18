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18.11.2026 06:37:00
Cosmo Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cosmo Chemical präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 221.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -226.000 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cosmo Chemical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199.03 Milliarden KRW im Vergleich zu 152.00 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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