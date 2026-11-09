COSMO BIO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

COSMO BIO hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2.14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3.93 JPY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2.47 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 0.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COSMO BIO 2.48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch