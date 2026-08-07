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07.08.2026 06:37:00
COSMO BIO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
COSMO BIO lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 9.57 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
COSMO BIO hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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