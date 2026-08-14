COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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14.08.2026 13:31:00
COSMO ändert Tickersymbol an der SIX auf CMHC - Aktie schwächelt
Das Spezialitätenpharma-Unternehmen COSMO wird das Tickersymbol an der SIX Swiss Exchange von "COPN" auf "CMHC" ändern.
Das neue Kürzel soll die strategische Ausrichtung von COSMO besser widerspiegeln, wie es weiter hiess. Die Gruppe hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, Innovationen im Bereich Life Sciences voranzutreiben und neue Therapien sowie Technologien auf Basis von KI, digitaler Gesundheit und einem unternehmerischen Ansatz zu entwickeln.
Bestehende Aktionäre müssten im Zusammenhang mit dem Wechsel des Tickersymbols nichts unternehmen, so die Mitteilung weiter. Die Titel bleiben nebst der SIX Swiss Exchange auch in Deutschland im XETRA-Handel notiert. Das derzeitige XETRA-Börsenkürzel (C43), die ISIN-Nummer (NL0011832936) und die Valorennummer (32590356) bleiben dabei allesamt unverändert.
Die COSMO-Aktie notiert am Freitag an der SIX zeitweise 1,00 Prozent tiefer bei 59,40 Franken.
awp-robot/mk/cg
Dublin (awp)
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