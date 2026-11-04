Cosmo AM&T stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cosmo AM&T hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 215.45 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -80.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 144.12 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 105.25 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch