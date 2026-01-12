Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Viele Projekte für 2026 12.01.2026 14:23:03

COSMO-Aktie wenig bewegt: Neue Wachstumsphase steht an

COSMO Pharmaceuticals hat vorläufige, ungeprüfte Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2025 veröffentlicht.

COSMO Pharmaceuticals
107.53 CHF -0.47%
Das Unternehmen sieht sich gut aufgestellt und will damit in eine neue Wachstumsphase treten.

Der Umsatz belief sich im vergangenen Jahr laut Mitteilung vom Montag auf 104,0 Millionen Euro und lag damit im mittleren Bereich der Guidance (102 bis 107 Mio). Dabei entfielen 88,0 Millionen Euro auf wiederkehrende Umsätze (+15% zum Vorjahr), was hauptsächlich auf GI Genius und Winlevi zurückzuführen sei.

Der EBITDA lag derweil am oberen Ende der Prognosespanne von 5,5 bis 7,5 Millionen Euro. Die liquiden Mittel, bestehend aus Bargeld, kurzfristigen Geldanlagen etc. betrugen zum Jahresende 128,0 Millionen Euro ohne Schulden. Dies sei deutlich über der Guidance, was disziplinierte M&A-Transaktionen, Lizenzierungen und den Plattformausbau ermögliche.

"2025 markiert ein entscheidendes Umsetzungsjahr für die Vision 2030, da es die Grundlagen für skalierbares, innovationsgetriebenes Wachstum in den Bereichen KI-gestützte Medizintechnik und Pharmazie stärkt", schreibt COSMO in der Mitteilung.

Viele Projekte für 2026

In das neue Jahr starte man zudem "mit mehreren klaren und sichtbaren Werttreibern", heisst es weiter. Dazu gehöre u.a. die europäische Markteinführung von Winlevi über lokale Partner, der Ausbau des globalen Dermatologie-Geschäfts oder die fortgesetzte Innovation und Software-Erweiterung bei GI Genius, inklusive neuer KI-Anwendungen und Funktionen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe.

Weiter nennt COSMO 12-monatige Sicherheits- und Verträglichkeitsdaten für Clascoterone (5 Prozent) bei androgenetischer Alopezie, die strategische Partnerschafts- und Vermarktungsentscheidungen unterstützten. Ausserdem ist die Rede von selektiven Partnerschaften und Kapitaleinsatz unter Nutzung der Bilanz zur Beschleunigung des Wachstums in den Bereichen KI-gestützte Medizintechnik und Pharma.

Die detaillierten Jahreszahlen werden am 9. März veröffentlicht.

Zeitweise bewegt sich die COSMO-Aktie im heimischen Handel auf Vortagesniveau bei 108,40 CHF.

awp-robot/uh/hr

Dublin (awp)

