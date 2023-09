COSMO-Aktie profitiert kräftig: COSMO Pharmaceuticals schliesst Lizenzvereinbarung für Akne-Creme

Partner in Europa und Südafrika ist demnach das indische Pharmaunternehmen Glenmark

Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch wird Glenmark für die Registrierung von Winlevi in Südafrika und Grossbritannien zuständig sein, während die COSMO-Tochter Cassiopea die zentralisierte Marktzulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) übernimmt. Glenmark erhält von Cassiopea das Exklusivrecht zur Kommerzialisierung von Winlevi in 15 EU-Ländern, darunter Frankreich, Spanien und Schweden sowie für Südafrika und Grossbritannien.

COSMO wird der exklusive Lieferant des Produkts sein. Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar, zusätzlich zu Meilenstein-Zahlungen im zweistelligen Bereich bezüglich Zulassung und Verkäufen sowie vereinbarte zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz. Erst Ende Juli hatte COSMO-CEO Alessandro Della Chà im Gespräch mit AWP angedeutet, dass das Unternehmen mit einigen Verträgen zur Auslizensierung von Winlevi auf der Zielgeraden sei.

Für die COSMO-Aktie geht es am Mittwoch an der SIX zeitweise um 2,97 Prozent aufwärts auf 41,55 Franken.

