COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
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19.10.2026 07:43:00
COSMO-Aktie: Neues Gel gegen Darmentzündungen zeigt positive Studiendaten
Ein Biopharmaunternehmen meldet ermutigende Ergebnisse für einen neuen Behandlungsansatz bei chronischen Darmentzündungen.
Studie untersucht Wirksamkeit und Verträglichkeit
In der Studie wurden über sechs Wochen 76 Patienten behandelt, die an leichter bis mittelschwerer aktiver distaler Colitis ulcerosa oder Proktitis litten - beides Formen einer chronischen Entzündung des Dickdarms beziehungsweise des Enddarms.
Das Gel wird einmal täglich als Einlauf verabreicht und wandelt sich dabei in ein haftendes Gel um, das den Wirkstoff gezielt an den entzündeten Darmabschnitt abgibt. Das Mittel war gut verträglich, und es traten keine unerwarteten Nebenwirkungen auf.
COSMO plant nächste Entwicklungsschritte
COSMO plant, die Ergebnisse mit den Zulassungsbehörden in den USA und Europa zu besprechen, um die nächsten Schritte für eine Phase-3-Studie festzulegen. Eine Zulassung des Mittels besteht bislang nicht.
awp-robot/hr
Dublin (awp)
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