COSMO-Aktie: Neues Gel gegen Darmentzündungen zeigt positive Studiendaten

Studie untersucht Wirksamkeit und Verträglichkeit

COSMO hat in einer Phase-2-Studie positive Ergebnisse für ein neuartiges Gel zur Behandlung von Dickdarmentzündungen erzielt. Das Mittel Rifamycin 1 Prozent erzielte bei 46,2 Prozent der behandelten Patienten eine klinische Remission, verglichen mit 14,3 Prozent in der Placebogruppe, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

In der Studie wurden über sechs Wochen 76 Patienten behandelt, die an leichter bis mittelschwerer aktiver distaler Colitis ulcerosa oder Proktitis litten - beides Formen einer chronischen Entzündung des Dickdarms beziehungsweise des Enddarms.

Das Gel wird einmal täglich als Einlauf verabreicht und wandelt sich dabei in ein haftendes Gel um, das den Wirkstoff gezielt an den entzündeten Darmabschnitt abgibt. Das Mittel war gut verträglich, und es traten keine unerwarteten Nebenwirkungen auf.

COSMO plant nächste Entwicklungsschritte

COSMO plant, die Ergebnisse mit den Zulassungsbehörden in den USA und Europa zu besprechen, um die nächsten Schritte für eine Phase-3-Studie festzulegen. Eine Zulassung des Mittels besteht bislang nicht.

awp-robot/hr

Dublin (awp)