COSMO-Aktie: Lizenzabkommen mit InfectoPharm unterzeichnet

Mit InfectoPharm hat das Biopharmaunternehmen eine Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für Deutschland, Italien und Österreich unterzeichnet.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält InfectoPharm von der COSMO-Tochter Cassiopea das exklusive Recht, Winlevi in den vereinbarten Ländern zu vermarkten, teilte COSMO am Dienstag mit.

Cosmo wiederum sei für die Zulassung der Creme in der EU verantwortlich. Die COSMO-Tochter Cassiopea erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 1 Million Euro, potenzielle regulatorische Meilenstein-Zahlungen in Höhe von bis zu 4,5 Millionen Euro und übliche zweistellige Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Winlevi wurde bereits vor zwei Jahren in den USA zugelassen.

hr/kw

Dublin (awp)