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COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936

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Produkt-Launch 15.06.2026 09:39:06

COSMO-Aktie im Plus: Aknecreme Winlevi kommt in Österreich und Deutschland auf den Markt

COSMO-Aktie im Plus: Aknecreme Winlevi kommt in Österreich und Deutschland auf den Markt

COSMO hat die Markteinführung seiner Aknecreme Winlevi in Österreich und Deutschland bekanntgegeben.

COSMO Pharmaceuticals
70.60 CHF 1.98%
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Das Produkt sei seit 1. Juni in beiden Ländern über den Partner InfectoPharm erhältlich, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Winlevi ist in der EU seit Oktober 2025 formal zugelassen. Seitdem arbeite COSMO gemeinsam mit seinen Vertriebspartnern daran, die Markteinführung des Präparats in 20 europäischen Märkten vorzubereiten.

Winlevi ist den Angaben zufolge die erste topische Aknetherapie mit neuartigem Wirkmechanismus seit über 40 Jahren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Im Schweizer Handel steigt die COSMO-Aktie zwischenzeitlich um 2,28 Prozent auf 76,40 Euro.

awp-robot/hr/cg

Dublin (awp)

Weitere Links:

COSMO: Patientenaufnahme für Studie zu Colitis-Medikament abgeschlossen - Aktie fester
Cosmo-Aktie fester: Positive Phase-III-Daten für Haarausfall-Mittel Clascoterone
COSMO-Aktie gewinnt: Glenmark startet Winlevi-Vertrieb in wichtigen EU-Märkten

Bildquelle: COSMO Pharmaceuticals
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Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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