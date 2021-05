COSMO-Aktie im Minus: COSMO kündigt Rücktritt vom VR-Mitglied Christoph Tanner an

So tritt Hans Christoph Tanner als nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied zurück. Gleichzeitig wird die Ernennung von David Maris als neues nicht-exekutives Mitglied vorgeschlagen.

Tanner trete wegen seiner Pensionierung von dem Posten zurück, teilte COSMO am Montag mit. Sein Nachfolger Maris soll dann an der nächsten Generalversammlung vom 28. Mai in das Gremium gewählt werden.

Tanner ist seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrats und hat sich bereits im Februar 2020 von seinen Führungspositionen zurückgezogen. Mauro Ajani, Präsident des Verwaltungsrates von COSMO, dankt Tanner in der Mitteilung "für seine kontinuierliche und unermüdliche Unterstützung über die Jahre hinweg."

Maris wiederum ist seit Januar 2020 privater Investor bei Phalanx Investment Partners, LLC, einem Anlageberater, und Mitglied des Verwaltungsrats von Amphastar Pharmaceuticals. Er ist ausserdem Mitglied der American Finance Association und der National Association of Corporate Directors. Davor war Maris bei verschiedenen Investmentbanken in der Position des Managing Director und Equity Research Analyst tätig.

Die COSMO-Aktie verliert am Montag an der SWX zeitweise um 0,79 Prozent auf 87,80 Franken.

hr/rw

Dublin (awp)