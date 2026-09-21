COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Studienerfolg
|
21.09.2026 09:43:00
COSMO-Aktie höher: KI verbessert Polypen-Erkennung bei Darmspiegelungen
Das KI-gestützte Endoskopiesystem Gi Genius von Cosmo hat in einer Studie die Erkennungsrate von Adenomen bei Darmspiegelungen erhöht.
Das entspricht einer um 22 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit, ein Adenom zu finden, teilte COSMO am Montag mit. Die Studie ist nach Unternehmensangaben die grösste ihrer Art im Bereich der computergestützten Darmspiegelung. Die Verbesserungen zeigten sich bei Ärzten aller Erfahrungsstufen und unabhängig von Fachrichtung oder Geschlecht.
Die COSMO-Aktie notiert am Schweizer Aktienmarkt zeitweise 0,37 Prozent fester bei 54,90 CHF.
Dublin (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.