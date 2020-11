COSMO-Aktie höher: COSMO-COO Giuseppe Cipriano wechselt Funktion und wird Chief People Officer

In der Geschäftsleitung des Pharmaunternehmens COSMO kommt es einer Veränderung. Der aktuelle Chief Operating Officer (COO) Giuseppe Cipriano wird die Position des Chief People Officer einnehmen.

Neuer COO wird Marco Lecchi, derzeit Head of Internal Audit. Die Änderungen erfolgt per 1. Januar 2021, wie COSMO am Montag mitteilte.

Sowohl Giuseppe Cipriano als auch Marco Lecchi arbeiten seit 2001 für COSMO. Ersterer von Beginn weg als COO, letzterer zuletzt ab 2016 als Head of Internal Audit. Über die Gründe des Wechsels im Management machte die Gesellschaft keine Angaben.

Im Schweizer Handel geht es für COSMO-Aktien zeitweise um 1,19 Prozent aufwärts auf 84,70 Franken.

Zürich (awp)