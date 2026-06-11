COSMO Pharmaceuticals Aktie 32590356 / NL0011832936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Schlüsselmärkte
|
11.06.2026 11:04:36
COSMO-Aktie gewinnt: Glenmark startet Winlevi-Vertrieb in wichtigen EU-Märkten
COSMO hat bekanntgegeben, dass der Partner Glenmark mit dem Vertrieb von Winlevi in mehreren europäischen Schlüsselmärkten begonnen hat.
Wie COSMO am Donnerstag mitteilte, wurde die Markteinführung für Winlevi in den skandinavischen Ländern, in Mittel- und Osteuropa sowie in Spanien eingeleitet. In Portugal habe das Unternehmen das Produkt über einen strategischen Partner auf den Markt gebracht.
Glenmark treibe zudem weitere Markteinführungen durch strategische Partnerschaften in weiteren europäischen Märkten voran. COSMO bleibe exklusiver Hersteller des Produkts.
Die COSMO-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 0,71 Prozent höher bei 71,00 Franken.
awp-robot/ra/hr
Dublin (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
Nachrichten zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Analysen zu COSMO Pharmaceuticals N.V.
Quality statt Hype – Frank Häusler von Dreyfus Söhne & Cie AG zu Gast im BX Morningcall
Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Frank Häusler, Head Investments bei der Dreyfus Bank, über langfristige Anlagestrategien, Quality-Aktien, Asset Allocation und die Zukunft der Vermögensverwaltung.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum Ruhe und Strategie in volatilen Märkten wichtiger sind als kurzfristige News
Weshalb Asset Allocation für Dreyfus der wichtigste Hebel im Portfolio ist
Warum Quality-Aktien im Zentrum der Aktienstrategie stehen
Wie Dreyfus Aktien über Sektoren und globale Peer Groups analysiert
Warum die Bank stärker auf Aktien, Gold und Schweizer Immobilien setzt
Welche Rolle Hedgefonds und Bitcoin künftig als Beimischung spielen können
Wie Frank Häusler privat investiert und warum er konsequent langfristig zukauft
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Angriffe auf Iran: SMI im Plus -- DAX wenig bewegt -- Börsen in Fernost letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag in der Gewinnzone. Der deutsche Aktienmarkt notiert dagegen kaum verändert. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.