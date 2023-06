COSMO-Aktie dennoch im Minus: Lizenzvereinbarung mit Hyundai Pharma für Akne-Creme in Korea

So habe das Unternehmen mit Hyundai Pharmaceutical eine Lizenzvereinbarung für Winlevi in der Republik Korea unterzeichnet, teilte COSMO am Donnerstag mit.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Hyundai Pharma den Angaben zufolge von der COSMO-Tochter Cassiopea das exklusive Recht zur Registrierung und Vermarktung von Winlevi in der Republik Korea. COSMO werde exklusive Lieferantin des Produkts sein.

Cassiopea werde eine Vorabzahlung erhalten, zusätzlich zu möglichen Meilensteinen bei der Zulassung und den Verkäufen sowie den üblichen zweistelligen Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.

Winlevi ist bereits in den USA zugelassen und wurde dort vom COSMO-Partner Sun Pharma im November 2021 auf den Markt gebracht.

Im Schweizer Handel verliert die COSMO-Aktie zeitweise 0,63 Prozent auf 47,30 Franken.

hr/tv

Dublin (awp)