COSMAX: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

COSMAX hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3751.79 KRW. Im Vorjahresviertel waren 789.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 875.78 Milliarden KRW gegenüber 585.62 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch