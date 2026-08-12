COSMAX: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

COSMAX hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4290.23 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1844.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 794.89 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623.56 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch