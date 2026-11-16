COSMAX: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

COSMAX lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 1575.00 KRW. Im letzten Jahr hatte COSMAX einen Gewinn von -201.000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57.01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153.47 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 240.95 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch