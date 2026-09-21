Cosel: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cosel hat am 18.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16.08 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1.670 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.81 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch