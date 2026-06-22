Cosel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cosel liess sich am 19.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cosel die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Cosel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 76.97 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -9.940 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.95 Prozent auf 7.70 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.84 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -82.810 JPY. Im Vorjahr waren -2.840 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Cosel mit einem Umsatz von insgesamt 25.05 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -7.42 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch