Cosco Shipping veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cosco Shipping präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.45 CNY gegenüber 0.180 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.84 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.19 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch