Cosco Shipping präsentierte Quartalsergebnisse

Cosco Shipping präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.180 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.90 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41.58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cosco Shipping einen Umsatz von 5.58 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch