COSCO SHIPPING Energy Transportation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

COSCO SHIPPING Energy Transportation äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.52 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat COSCO SHIPPING Energy Transportation 10.10 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 84.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch