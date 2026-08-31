COSCO SHIPPING Energy Transportation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

COSCO SHIPPING Energy Transportation stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.43 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat COSCO SHIPPING Energy Transportation 7.84 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch