COSCO Pacific legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

COSCO Pacific lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.29 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.200 HKD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 3.80 Milliarden HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte COSCO Pacific 3.31 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch