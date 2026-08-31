Cosco Pacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cosco Pacific hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.260 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.23 Prozent auf 484.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 423.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch