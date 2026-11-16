Cosco Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cosco Capital hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.280 PHP erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.57 Prozent auf 70.66 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63.34 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch