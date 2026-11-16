Cosciens Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cosciens Biopharma hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 4.83 CAD gegenüber -2.350 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 3.5 Millionen CAD gegenüber 2.0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch