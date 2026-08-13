Cosciens Biopharma: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cosciens Biopharma hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.26 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.530 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14.17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 3.8 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch